Ролан Гаррос. Бондаренко терпит поражение в первом раунде квалификации

Екатерина Бондаренко в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции в двух сетах проиграла 220-й ракетке мира из Грузии Мариам Болквадзе (4:6, 3:6). Матч продолжался 1 час и 12 минут.

Бондаренко сделала два брейка, но отдала пять геймов на своей подаче. Также в активе украинки 21 виннерс при 26 невынужденных ошибках.

Для Бондаренко Ролан Гаррос остается самым неудачным турниром Большого шлема. С 2007 года украинка в Париже в основной сетке одержала всего 5 побед при 9 поражениях.