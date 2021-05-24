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Ролан Гаррос. Бондаренко терпит поражение в первом раунде квалификации

Теннис
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Дальше без украинки

Ролан Гаррос. Бондаренко терпит поражение в первом раунде квалификации

Новина українською

Екатерина Бондаренко в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции в двух сетах проиграла 220-й ракетке мира из Грузии Мариам Болквадзе (4:6, 3:6). Матч продолжался 1 час и 12 минут.

Бондаренко сделала два брейка, но отдала пять геймов на своей подаче. Также в активе украинки 21 виннерс при 26 невынужденных ошибках.

Для Бондаренко Ролан Гаррос остается самым неудачным турниром Большого шлема. С 2007 года украинка в Париже в основной сетке одержала всего 5 побед при 9 поражениях.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Козлова попала в основную сетку Ролан Гаррос.

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В статье: Катерина Бондаренко Ролан Гаррос
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