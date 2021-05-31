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Пять теннисистов из посева покинули Ролан Гаррос после первого дня

Теннис
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Начало Шлема – и сразу сенсации

Пять теннисистов из посева покинули Ролан Гаррос после первого дня

Новина українською

Стартовый день Открытого чемпионата Франции стал последним для пятерых теннисистов из посева.

У мужчин первый раунд грунтового мэйджора не смогли преодолеть Доминик Тим (№4), Григор Димитров (№16), Хуберт Хуркач (№19) и Дэн Эванс (№25).

Единственной сеяной неудачницей у женщин стала экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер (№26), которую в двух сетах обыграла дебютантка основы Ролан Гаррос из Украины Ангелина Калинина.

Еще несколько топ-игроков избежали поражений в первом круге. Александр Зверев в матче с Оскаром Отте отыгрался со счета 0:2 по сетам (3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0), а Петра Квитова в поединке с Гретье Миннен ушла с матч-бола (6:7, 7:6, 6:1).

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В статье: Анжелик Кербер Доминик Тим Ролан Гаррос
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