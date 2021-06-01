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Костюк: Я была хорошо подготовлена к Мугурусе

Теннис
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Слова украинки после громкого успеха в Париже

Костюк: Я была хорошо подготовлена к Мугурусе

фото - btu.org.ua

Новина українською

Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата Франции обыграла Гарбинье Мугурусу (6:1, 6:4). Эта победа стала для Костюк первой на Ролан Гаррос и первой над теннисисткой из топ-20 на турнире Большого шлема.

"Я никогда не играла с ней, не тренировалась и не знала, какие прилетают от нее мячи. Но я была так хорошо подготовлена, что это однозначно было одним из ключевых факторов для победы, как и моя агрессивная игра.

Мне понравился мой уровень тенниса, даже когда я проигрывала во втором сете, я все равно продолжала играть активно. Это самая осознанная победа для меня, но я стараюсь не делать из неё какое-то большое событие.

Я уверена, что в будущем, если у меня будет все в порядке со здоровьем, таких побед будет много. Я очень довольна своим выступлением, но работа еще не закончена. Через два дня у меня будет следующий матч", - отметила Костюк.

Следующей соперницей Марты Костюк в Париже станет 57-я ракетка мира из Китая Чжэн Сайсай

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос Гарбинье Мугуруса
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