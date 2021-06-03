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Надалю – 35! А это 35 ударов испанца, которые сведут вас с ума. ВИДЕО

Теннис
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Грунтовый король празднует день рождения

Надалю – 35! А это 35 ударов испанца, которые сведут вас с ума. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня 20-кратному победителю турниров Большого шлема Рафаэлю Надалю исполняется 35 лет.

Персональный праздник третья ракетка мира встретит на корте – в 22:00 по киевскому времени испанец во втором раунде Ролан Гаррос сыграет с Ришаром Гаске.

35 невероятных ударов от Рафаэля Надаля:

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В статье: теннис Рафаэль Надаль
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