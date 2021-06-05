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Роджер Федерер: Люди до сих пор думают, что грунт медленный
Cпорное утверждение
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Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер (АТР №4) поделился впечатлениями от игры на грунте. Его слова цитирует tennishead.net:
"Люди до сих пор думают, что грунт медленный. Хотя он не такой уж и медленный - на самом деле он быстрее большинства современного харда. Возможно, за исключением Цинциннати, Шанхая и пары турниров в залах.
Но в остальном в теплый день грунт может быть очень даже быстрым.
Конечно, нам нем играют роль другие вещи - неравные отскоки, скольжения, возможность отойти подальше за заднюю линию, особенно на центральном корте "Ролан Гаррос", где много места" - сказал он.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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