Роджер Федерер: Люди до сих пор думают, что грунт медленный

Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер (АТР №4) поделился впечатлениями от игры на грунте. Его слова цитирует tennishead.net:

"Люди до сих пор думают, что грунт медленный. Хотя он не такой уж и медленный - на самом деле он быстрее большинства современного харда. Возможно, за исключением Цинциннати, Шанхая и пары турниров в залах.

Но в остальном в теплый день грунт может быть очень даже быстрым.

Конечно, нам нем играют роль другие вещи - неравные отскоки, скольжения, возможность отойти подальше за заднюю линию, особенно на центральном корте "Ролан Гаррос", где много места" - сказал он.