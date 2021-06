Национальный рекорд Костюк и фирменное фиаско Свитолиной. Чем для украинок закончились матчи 3-го раунда на Ролан Гаррос?

Элина Свитолина и Марта Костюк на Открытом чемпионате Франции в статусе фаворитов подходили к матчам третьего круга, но оправдать ожидания удалось только одной украинке. Как не удивительно, но ей оказалась не многоопытная Свитолина, а дебютантка этой стадии в Париже 18-летняя Костюк.

Костюк провела образцовый матч. Она доминировала во всех аспектах игры

Марта Костюк в третий раз в карьере добралась до 1/16 финала на турнире Большого шлема, но теперь по ту сторону корта находилась не Элина Свитолина или Наоми Осака, а 88-я ракетка мира Варвара Грачева. Костюк после мощных побед над Гарбинье Мугурусой и Чжэн Сайсай вышла на матч с полной уверенностью в своем превосходстве – и этот настрой привел Марту к одной из самых доминирующих побед в карьере.

Ключевой шаг к обновлению личного рекорда на турнирах Большого шлема Костюк вместе с мамой сделали еще до игры, полностью угадав с тактикой. Марта на уровне ITF уже дважды пересекалась с Грачевой и прекрасно знала, что россиянке не хватает стабильности на задней линии, да и особым разнообразием она похвастаться не может. Украинка построила стену на задней линии и практически всегда действовала вторым номером в тех розыгрышах, когда ей не удавалось за счет подачи или острого приема сразу же добиться позиционного преимущества.

План Костюк сработал на 100% - Грачева за час игры настреляла 29 невынужденных ошибок и полностью провалилась под давлением, проиграв практически все ключевые мячи (0 из 3 реализованных брейк-поинтов при 4 из 6 у Марты).

Как Костюк и Грачева действовали в разных по продолжительности розыгрышах:

Еще одним ключевым фактором стала подача. А подача в матче с Грачевой у Костюк работала просто великолепно! Первый мяч проходил у Марты в 69% случаев, с первой подачи она за всю игру проиграла только 5 розыгрышей из 35 (86%) и ни одного (12 из 12) в первом сете! Это элитный показатель для женского тенниса.

Марта Костюк после безупречного перформанса в матче с Варварой Грачевой стала самой юной украинской теннисисткой в четвертом раунде турнира Большого шлема. Прежде в Париже до этой стадии прежде доходили только Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Впереди у Костюк нечто неизведанное

Марта Костюк на мэйджорах еще никогда не пересекалась с действующей чемпионкой турнира – в понедельник у киевлянки будет такой шанс. На последнюю представительницу Украины на Ролан Гаррос в 1/8 финала вышла девятая ракетка мира Ига Швёнтек, которая после доминирующего похода за титулом в Риме (вспоминаем 6:0, 6:0 в финале с Каролиной Плишковой) на первой неделе Ролан Гаррос, как впрочем и Костюк, не проиграла ни одного сета.

Матч третьего круга с Анетт Контавейт еще раз показал, почему Швёнтек считают претендентом №1 на второй титул во Франции. Эстонка в первом сете настреляла 23 виннерса, подала 4 эйса и выиграла 74% очков с первого мяча, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы остановить женскую версию Рафаэля Надаля. Швёнтек забрала сет на тайбрейке и на ментальном уровне сломала Контавейт – до конца матча Анетт больше не взяла ни одного гейма.

Как же Костюк не стать очередной жертвой польского катка? К счастью, Марта уже была в схожей ситуации, когда осенью прошлого года в третьем круге US Open не дрогнула перед авторитетом королевы харда Наоми Осаки и затянула японку в трехсетовую разборку. Опыт того матча, несомненно, может помочь Костюк в столкновении со Швёнтек на центральном корте Ролан Гаррос.

Марте Костюк в матче с Игой Швёнтек нужно просто выйти на корт и сыграть в тот теннис, который на этой неделе привел украинку к лучшему в карьере результату на Шлемах. А там будь что будь – поражение не станет трагедией, но победа мгновенно превратит Костюк в претендентку на титул.

Свитолина по классике самоустранилась из борьбы за Шлем

Травма Эшли Барти и очередной провал Каролины Плишковой открыли перед Элиной Свитолиной отличные перспективы на как минимум повторение прошлогоднего захода в четвертьфинал Ролан Гаррос, но первая ракетка Украины не стала изменять своей многолетней традиции и снова продемонстрировала свою неспособность принимать серьезные вызовы на турнирах Большого шлема.

После Нади Подорошки и Джессике Пегулы уже сложно чему-то удивляться, поэтому вчерашняя осечка Свитолиной в матче с 33-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой не выглядит супер-сенсацией. К тому же экс-первая ракетка мира в парном разряде перед Ролан Гаррос выиграла грунтовый турнир в Страсбурге и находилась на таком моральном подъеме, что просто взяла и не заметила статусную украинку с ее фирменным пассивным теннисом.

Плохие предчувствия появились уже после первого гейма на подаче Свитолиной, который Элина вручила в руки Крейчиковой со счета 40:0. Следующий определяющий отрезок матча случился при счете 4:3, когда чешка выиграла сумасшедший 20-минутный гейм на своей подаче с четырьмя отыгранными брейк-поинтами. Свитолина мгновенно сдулась и проиграла три следующих гейма на своей подаче – Крейчикова повела 6:4, 4:1 и без тени сомнения отправила еще одну теннисистку из топ-10 за борт Ролан Гаррос.

Barbora Krejcikova, one of the best players of 2021, hits 37 (!) winners to beat #6 Elina Svitolina 6-3, 6-2 and reach the last 16 at #RolandGarros. Faces Sloane Stephens next.



3 top 10 left in the Women's draw

#5 Kenin (yet to play R3)

#8 Serena (R4)

#9 Swiatek (yet to play R3)