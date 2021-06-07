Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль в трех сетах справился с Янником Синнером
Испанец легко прошёл своего оппонента
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос" (Париж, Франция). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Янника Синнера.
Для победы Надалю потребовалось три сета.
Ролан Гаррос. 7 июня. 1/8 финала
Рафаэль Надаль - Янник Синнер 3:0 (7:5, 6:3, 6:0)
Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.
Надаль выполнил четыре эйса, совершил семь двойных ошибок и реализовал 9 из 14 брейк-пойнтов. Его соперник Синнер ни разу не подал навылет, совершил четыре двойных ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Надаль поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, который в четвёртом круге обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии со счётом 7:6, 6:4, 7:5.
Популярное сейчас
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- Юран заявил, что украинские футболисты боятся комментировать новую форму сборной
- Без Сидорчука, но с Цыганковым. Заявка сборной Украины на матч с Кипром
- Свитолина неожиданно проиграла чешке в третьем круге Ролан Гаррос. Как это было
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
Новости по теме
- 13:46 Весь спорт Национальный рекорд Костюк и фирменное фиаско Свитолиной. Чем для украинок закончились матчи 3-го раунда на Ролан Гаррос?
- 10:17 Весь спорт Ролан Гаррос. Надаль в день 35-летия в 17-й раз обыграл Гаске
- 13:00 Весь спорт Надалю – 35! А это 35 ударов испанца, которые сведут вас с ума. ВИДЕО