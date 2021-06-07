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Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль в трех сетах справился с Янником Синнером

Теннис
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Испанец легко прошёл своего оппонента

Ролан Гаррос. Рафаэль Надаль в трех сетах справился с Янником Синнером

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос" (Париж, Франция). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Янника Синнера.

Для победы Надалю потребовалось три сета.

Ролан Гаррос. 7 июня. 1/8 финала

Рафаэль Надаль - Янник Синнер 3:0 (7:5, 6:3, 6:0)

Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.

Надаль выполнил четыре эйса, совершил семь двойных ошибок и реализовал 9 из 14 брейк-пойнтов. Его соперник Синнер ни разу не подал навылет, совершил четыре двойных ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Надаль поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, который в четвёртом круге обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии со счётом 7:6, 6:4, 7:5.

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В статье: Рафаэль Надаль
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