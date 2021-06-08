Костюк – Швёнтек: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Марта Костюк накануне на центральном корте Ролан Гаррос в двух сетах уступила действующей чемпионке турнира Иге Швёнтек (3:6, 4:6) и не смогла выйти в четвертьфинал грунтового Шлема.

Костюк третьей среди украинок после Элины Свитолиной и Леси Цуренко дошла в Париже до третьего раунда.