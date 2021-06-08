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Костюк – Швёнтек: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Теннис
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Последний бой украинки в Париже

Костюк – Швёнтек: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - WTA

Новина українською

Марта Костюк накануне на центральном корте Ролан Гаррос в двух сетах уступила действующей чемпионке турнира Иге Швёнтек (3:6, 4:6) и не смогла выйти в четвертьфинал грунтового Шлема.

Костюк третьей среди украинок после Элины Свитолиной и Леси Цуренко дошла в Париже до третьего раунда.

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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