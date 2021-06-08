Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк – Швёнтек: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Последний бой украинки в Париже
фото - WTA
Марта Костюк накануне на центральном корте Ролан Гаррос в двух сетах уступила действующей чемпионке турнира Иге Швёнтек (3:6, 4:6) и не смогла выйти в четвертьфинал грунтового Шлема.
Костюк третьей среди украинок после Элины Свитолиной и Леси Цуренко дошла в Париже до третьего раунда.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Всегда болел и буду болеть за сборную Украины". Леоненко извинился за скандальное высказывание
- Разгром от Украины, российская истерика из-за формы, потеря Испании. Главные новости за 7 июня
- Сабо: Кто такой Колосков? УЕФА не будет реагировать на этот бред
- Костюк разгромила россиянку Грачеву и вышла в 1/8 финала Roland Garros
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...