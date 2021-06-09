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Циципас второй год подряд сыграет в полуфинале Ролан Гаррос
Грек повторил личный рекорд на Шлемах
фото - rolandgarros.com
Стефанос Циципас в четвертьфинале Ролан Гаррос в трех сетах разобрался со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым (6:3, 7:6, 7:5) и вышел в полуфинал навстречу Александру Звереву.
Let's see that again ????#RolandGarros | @steftsitsipas pic.twitter.com/GHRUNzPFf2— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2021
У Медведева был шанс затянуть Циципаса в борьбу, но в концовке второго сета россиянин на приеме не реализовал двойной сет-бол, а в третьей партии позволил сопернику отыграться со счета 2:4.
Циципас в матче с Медведевым реализовал 4 из 7 брейк-поинтов, проиграл 2 гейма на своей подаче, сделал 33 виннерса и допустил 24 невынужденных ошибки против 44 у россиянина.
Стефанос Циципас в четвертый раз в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема. В трех предыдущих случаях грек неизменно проигрывал.
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