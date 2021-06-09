Циципас второй год подряд сыграет в полуфинале Ролан Гаррос

Стефанос Циципас в четвертьфинале Ролан Гаррос в трех сетах разобрался со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым (6:3, 7:6, 7:5) и вышел в полуфинал навстречу Александру Звереву.

У Медведева был шанс затянуть Циципаса в борьбу, но в концовке второго сета россиянин на приеме не реализовал двойной сет-бол, а в третьей партии позволил сопернику отыграться со счета 2:4.

Циципас в матче с Медведевым реализовал 4 из 7 брейк-поинтов, проиграл 2 гейма на своей подаче, сделал 33 виннерса и допустил 24 невынужденных ошибки против 44 у россиянина.

Стефанос Циципас в четвертый раз в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема. В трех предыдущих случаях грек неизменно проигрывал.