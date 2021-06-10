Кравчик и Солсбери обыграл россиян в финале Ролан Гаррос

Американка Дезире Кравчик и британец Джо Солсбери в финале Ролан Гаррос на решающем тайбрейке обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева (2:6, 6:4, 10:5).

Кравчик и Солсбери после неудачного первого сета во второй партии отыграли брейк-поинт и забрали сет после позднего брейка.

На старте решающего тайбрейка до 10 очков Карацев дважды ошибся у сетки – Кравчик и Солсбери повели 4:0 и не растеряли свое преимущество.

Дезире Кравчик впервые выиграла турнир Большого шлема, а Джо Солсбери стал двукратным чемпионом после прошлогодней победы в паре на Australian Open.

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