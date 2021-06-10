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Кравчик и Солсбери обыграл россиян в финале Ролан Гаррос
Определился победитель грунтового Шлема в миксте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американка Дезире Кравчик и британец Джо Солсбери в финале Ролан Гаррос на решающем тайбрейке обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева (2:6, 6:4, 10:5).
Кравчик и Солсбери после неудачного первого сета во второй партии отыграли брейк-поинт и забрали сет после позднего брейка.
На старте решающего тайбрейка до 10 очков Карацев дважды ошибся у сетки – Кравчик и Солсбери повели 4:0 и не растеряли свое преимущество.
Дезире Кравчик впервые выиграла турнир Большого шлема, а Джо Солсбери стал двукратным чемпионом после прошлогодней победы в паре на Australian Open.
Чемпионы Ролан Гаррос в миксте получили чек на 122 тысячи евро. Финалисты разделят между собой 61 тысячу в европейской валюте.
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