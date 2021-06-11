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Джокович – Надаль: битва великих за финал Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча

Теннис
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Джокович – Надаль: битва великих за финал Ролан Гаррос. Текстовая трансляция матча

фото - rolandgarros.com

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Две глыбы мирового тенниса Новак Джокович и Рафаэль Надаль в пятницу на корте имени Филиппа Шатрие поспорят за место в финале Открытого чемпионата Франции. Матч начнется не ранее 19:45 по киевскому времени.

Джокович и Надаль в Париже проведут 58-ю очную встречу (29-28 в пользу серба). Что касается Ролан Гаррос, то испанец ведет со счетом 7-1, включая прошлогоднюю победу в трех сетах в финале.

Победитель матча между Джоковичем и Надалем в воскресенье в матче за титул сыграет с пятой ракеткой турнира Стефаносом Циципасом или шестым сеяным Александром Зверевым.

Следить за главными событиями матча Джокович – Надаль на Ролан Гаррос вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Джокович против Надаля в полуфинале Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча

19:40. Добрый вечер! Только что Стефанос Циципас в пяти сетах обыграл Александра Зверева, а это значит, что совсем скоро на главном корте Парижа появятся Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Нас ждет фантастический матч!

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
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