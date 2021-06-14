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Свитолина узнала первую соперницу в Берлине
Украинка готова открыть травяной сезон
фото - WTA
Элина Свитолина в статусе второй сеяной пропускает первый круг травяного турнира WTA 500 в Берлине, а во втором раунде первая ракетка Украины сыграет с №34 мирового рейтинга Екатериной Александровой, которая в первом матче в столице Германии обыграла Анну Калинскую (6:3, 6:2).
Свитолина и Александрова в Берлине проведут четвертую очную встречу (3:0 в пользу Элины). В 2021 году украинка побеждала в Дубае (6:2, 6:7, 7:6) и в Майами (7:6, 6:4).
Элина Свитолина в последний раз выходила на корт 5 июня, когда в третьем раунде Ролан Гаррос проиграла Барборе Крейчиковой.
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