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Свитолина узнала первую соперницу в Берлине

Теннис
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Украинка готова открыть травяной сезон

Свитолина узнала первую соперницу в Берлине

фото - WTA

Новина українською

Элина Свитолина в статусе второй сеяной пропускает первый круг травяного турнира WTA 500 в Берлине, а во втором раунде первая ракетка Украины сыграет с №34 мирового рейтинга Екатериной Александровой, которая в первом матче в столице Германии обыграла Анну Калинскую (6:3, 6:2).

Свитолина и Александрова в Берлине проведут четвертую очную встречу (3:0 в пользу Элины). В 2021 году украинка побеждала в Дубае (6:2, 6:7, 7:6) и в Майами (7:6, 6:4).

Элина Свитолина в последний раз выходила на корт 5 июня, когда в третьем раунде Ролан Гаррос проиграла Барборе Крейчиковой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Костюк побила личный рекорд в рейтинге WTA.

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В статье: Элина Свитолина Екатерина Александрова
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