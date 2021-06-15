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Пора называть Джоковича величайшим теннисистом в истории

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Пора называть Джоковича величайшим теннисистом в истории

фото - rolandgarros.com

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Воскресный финал Ролан Гаррос против Стефаноса Циципаса пополнил внушительное резюме Новака Джоковича одной из самых эпичных побед в карьере и породил новые дебаты о величайшем теннисисте всех времен. Давайте выяснять, можно ли уже сейчас наградить Джоковича мифическим статусом GOAT.

Джокович отыгрался с 0:2 в финале Шлема. Федерер и Надаль никогда не делали этого

Новак Джокович до встречи со Стефаносом Циципасом в финале Ролан Гаррос в решающих матчах на турнирах Большого шлема пять раз проигрывал два стартовых сета – и все пять матчей заканчивались поражением серба, причем только в финале US Open-2012 против Энди Маррея теннисисту из Белграда удалось форсировать решающий сет.

Когда Джокович отдал стартовую партию на тайбрейке и с треском провалил второй сет, букмекеры практически не сомневались в том, что для Новака все кончено. В начале третьего сета шансы Циципаса на титул оценивались мизерным коэффициентом 1,06, но дальше наступил переломный четвертый гейм, который Джокович забрал с пятого брейк-поинта и повел 3:1. До конца матча Циципас еще трижды проиграет свою подачу, а на приеме не заработает ни одного брейк-поинта.

С момента наступления Открытой эры тенниса в 1968 году до подвига Джоковича в финале Ролан Гаррос только Бьорн Борг, Иван Лендл, Андре Агасси, Гастон Гаудио и Доминик Тим отыгрывались в финалах Шлемов со счета 0:2.

А что же главные конкуренты? У Роджера Федерера в аналогичной ситуации в решающих матчах мэйджоров 0-3, а у Рафаэля Надаля – 0-5.

Джокович первым в истории собрал двойной карьерный Большой шлем

В Открытой эре тенниса до воскресного дня ни одному мужчине не удавалось выиграть все турниры Большого шлема как минимум по два раза. Звучит невероятно, но все именно так – Роджер Федерер за 20 лет карьеры только однажды побеждал на Ролан Гаррос, а Рафаэль Надаль все никак не может оформить дубль на Australian Open.

А вот Джокович смог – Новак впервые собрал карьерный Большой шлем в 2016 году после премьерной победы в Париже, а теперь спустя пять лет здесь же стал автором уникального достижения.

Джоковичу всего 34, у него в запасе еще как минимум 2-3 мощных сезона, поэтому сербу вполне по зубам замахнуться и на тройной карьерный Большой шлем. И тогда он точно улетит в космос относительно Федерера и Надаля.

Джокович уже впереди Федерера и Надаля по крупным титулам

Воскресный триумф на Ролан Гаррос сделал Новака Джоковича первым теннисистом в истории Открытой эры с 60-ю крупными титулами (Шлемы, Олимпийские игры, Итоговые турниры и Мастерсы).

Джокович минимально уступает Федереру и Надалю по количеству побед на мэйджорах, но компенсирует это отставание отличными показателями на Итоговых чемпионатах и Мастерсах.

Именно у Джоковича наиболее сбалансированное резюме – Надалю не хватает титулов на ATP Finals, а Федерер уже серьезно отстает от конкурентов по количеству титулов на турнирах АТР-1000.

Все крупные титулы Джоковича, Федерера и Надаля:

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Джокович продолжает подминать под себя все главные рекорды

Меньшее количество побед на Шлемах остается едва ли не последним аргументом сторонников Федерера и Надаля в спорах с лагерем Джоковича. Новак с каждым годом переписывает все больше рекордов своих коллег по «Большой тройке».

В начале марта серб исполнил свою давнюю мечту и превзошел Федерера по количеству недель в статусе первой ракетки мира. Маловероятно, что Джокович отдаст свое лидерство до конца года, а это значит, что вскоре под его контролем окажется еще один рекорд – теперь уже по количеству сезонов в статусе первой ракетки мира. Пока же Новак делит это достижение даже не с Федерером или Надалем, а с Питом Сампрасом (по 6 раз).

Попутно Джокович единственным в истории как минимум дважды выиграл каждый из девяти Мастерсов и Итоговый турнир АТР. Федерер никогда не побеждал в Монте-Карло и Риме, а в Париже взял всего один титул. У Надаля ситуация еще хуже – Рафа никогда не покорял Майами и Париж, всего однажды стал чемпионом в Цинциннати, а про успехи испанца на Итоговом турнире (точнее, их полное отсутствие) лишний раз напоминать не будем.

С 2011 года Новак Джокович выиграл 18 Шлемов, 31 Мастерс, 4 Итоговых турнира и провел 324 недели на вершине рейтинга АТР. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер на двоих взяли 15 Шлемов, 28 Мастерсов, 1 Итоговый чемпионат и 132 недели красовались в статусе первой ракетки мира. Почувствуйте разницу…

Джокович превосходит по личным встречам и Федерера, и Надаля

Да, Новак Джокович выиграл у Роджера Федерера (27-23) и Рафаэля Надаля (30-28) чуть больше 50% матчей, но при погружении в статистику несложно выяснить, что на самом деле превосходство серба над конкурентами имеет выраженный оттенок.

Начнем с Федерера. А в противостояниях с великим швейцарцем Джокович выиграл 13 из 20 финалов (на решающий матч Итогового турнира 2014 года Роджер не вышел из-за травмы), включая разгромные 4-1 в титульных битвах на мэйджорах. Не менее впечатляет и тот факт, что Джокович всегда на ментальном уровне превосходил Федерера – у Новака 4-0 в 5-сетовых матчах, 14-5 в решающих сетах и 4-0 в решающих тайбрейках.

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С Надалем из-за грунтового доминирования манакорца статистика у Джоковича не такая впечатляющая, но все же Новак чаще побеждал в финалах (15-13), был успешней на Мастерсах (16-13) и на Итоговых турнирах (3-2), а вот на Шлемах преимущество за Рафой (10-7), причем Надаль имеет положительный баланс с Джоковичем не только на Ролан Гаррос, но и на US Open.

Для объективной оценки величия Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля стоит дождаться завершения карьер каждого из трех титанов. И все же окончательная картина постепенно начинает формироваться уже сейчас – конечно же вы догадались, на кого мы намекаем.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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