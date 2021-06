Пора называть Джоковича величайшим теннисистом в истории

Воскресный финал Ролан Гаррос против Стефаноса Циципаса пополнил внушительное резюме Новака Джоковича одной из самых эпичных побед в карьере и породил новые дебаты о величайшем теннисисте всех времен. Давайте выяснять, можно ли уже сейчас наградить Джоковича мифическим статусом GOAT.

Джокович отыгрался с 0:2 в финале Шлема. Федерер и Надаль никогда не делали этого

Новак Джокович до встречи со Стефаносом Циципасом в финале Ролан Гаррос в решающих матчах на турнирах Большого шлема пять раз проигрывал два стартовых сета – и все пять матчей заканчивались поражением серба, причем только в финале US Open-2012 против Энди Маррея теннисисту из Белграда удалось форсировать решающий сет.

Когда Джокович отдал стартовую партию на тайбрейке и с треском провалил второй сет, букмекеры практически не сомневались в том, что для Новака все кончено. В начале третьего сета шансы Циципаса на титул оценивались мизерным коэффициентом 1,06, но дальше наступил переломный четвертый гейм, который Джокович забрал с пятого брейк-поинта и повел 3:1. До конца матча Циципас еще трижды проиграет свою подачу, а на приеме не заработает ни одного брейк-поинта.

С момента наступления Открытой эры тенниса в 1968 году до подвига Джоковича в финале Ролан Гаррос только Бьорн Борг, Иван Лендл, Андре Агасси, Гастон Гаудио и Доминик Тим отыгрывались в финалах Шлемов со счета 0:2.

А что же главные конкуренты? У Роджера Федерера в аналогичной ситуации в решающих матчах мэйджоров 0-3, а у Рафаэля Надаля – 0-5.

Джокович первым в истории собрал двойной карьерный Большой шлем

В Открытой эре тенниса до воскресного дня ни одному мужчине не удавалось выиграть все турниры Большого шлема как минимум по два раза. Звучит невероятно, но все именно так – Роджер Федерер за 20 лет карьеры только однажды побеждал на Ролан Гаррос, а Рафаэль Надаль все никак не может оформить дубль на Australian Open.

А вот Джокович смог – Новак впервые собрал карьерный Большой шлем в 2016 году после премьерной победы в Париже, а теперь спустя пять лет здесь же стал автором уникального достижения.

