Пора называть Джоковича величайшим теннисистом в истории

Воскресный финал Ролан Гаррос против Стефаноса Циципаса пополнил внушительное резюме Новака Джоковича одной из самых эпичных побед в карьере и породил новые дебаты о величайшем теннисисте всех времен. Давайте выяснять, можно ли уже сейчас наградить Джоковича мифическим статусом GOAT.

Джокович отыгрался с 0:2 в финале Шлема. Федерер и Надаль никогда не делали этого

Новак Джокович до встречи со Стефаносом Циципасом в финале Ролан Гаррос в решающих матчах на турнирах Большого шлема пять раз проигрывал два стартовых сета – и все пять матчей заканчивались поражением серба, причем только в финале US Open-2012 против Энди Маррея теннисисту из Белграда удалось форсировать решающий сет.

Когда Джокович отдал стартовую партию на тайбрейке и с треском провалил второй сет, букмекеры практически не сомневались в том, что для Новака все кончено. В начале третьего сета шансы Циципаса на титул оценивались мизерным коэффициентом 1,06, но дальше наступил переломный четвертый гейм, который Джокович забрал с пятого брейк-поинта и повел 3:1. До конца матча Циципас еще трижды проиграет свою подачу, а на приеме не заработает ни одного брейк-поинта.

???????? Djokovic Jubilation ????????@DjokerNole lands Grand Slam title No.19 and his second in Paris, defeating Tsitsipas 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/lsG64N0s9q — Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

С момента наступления Открытой эры тенниса в 1968 году до подвига Джоковича в финале Ролан Гаррос только Бьорн Борг, Иван Лендл, Андре Агасси, Гастон Гаудио и Доминик Тим отыгрывались в финалах Шлемов со счета 0:2.

А что же главные конкуренты? У Роджера Федерера в аналогичной ситуации в решающих матчах мэйджоров 0-3, а у Рафаэля Надаля – 0-5.

Джокович первым в истории собрал двойной карьерный Большой шлем

В Открытой эре тенниса до воскресного дня ни одному мужчине не удавалось выиграть все турниры Большого шлема как минимум по два раза. Звучит невероятно, но все именно так – Роджер Федерер за 20 лет карьеры только однажды побеждал на Ролан Гаррос, а Рафаэль Надаль все никак не может оформить дубль на Australian Open.

А вот Джокович смог – Новак впервые собрал карьерный Большой шлем в 2016 году после премьерной победы в Париже, а теперь спустя пять лет здесь же стал автором уникального достижения.

Novak Djokovic becomes the first male player in the Open Era to win all four Grand Slams at least twice.



Novak Djokovic est le premier joueur de l’ère Open à remporter au moins deux fois tous les titres du Grand Chelem.#RolandGarros pic.twitter.com/DPMi0pGJyK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

Джоковичу всего 34, у него в запасе еще как минимум 2-3 мощных сезона, поэтому сербу вполне по зубам замахнуться и на тройной карьерный Большой шлем. И тогда он точно улетит в космос относительно Федерера и Надаля.

Джокович уже впереди Федерера и Надаля по крупным титулам

Воскресный триумф на Ролан Гаррос сделал Новака Джоковича первым теннисистом в истории Открытой эры с 60-ю крупными титулами (Шлемы, Олимпийские игры, Итоговые турниры и Мастерсы).

Джокович минимально уступает Федереру и Надалю по количеству побед на мэйджорах, но компенсирует это отставание отличными показателями на Итоговых чемпионатах и Мастерсах.

Именно у Джоковича наиболее сбалансированное резюме – Надалю не хватает титулов на ATP Finals, а Федерер уже серьезно отстает от конкурентов по количеству титулов на турнирах АТР-1000.

Все крупные титулы Джоковича, Федерера и Надаля:

Джокович продолжает подминать под себя все главные рекорды

Меньшее количество побед на Шлемах остается едва ли не последним аргументом сторонников Федерера и Надаля в спорах с лагерем Джоковича. Новак с каждым годом переписывает все больше рекордов своих коллег по «Большой тройке».

#RolandGarros



Federer Nadal Djokovic

Aus 6 1 9

French 1 13 2

Wimbledon 8 2 5

US 5 4 3 pic.twitter.com/tPPl0DklSs — sparmigo (@sparmigosports) June 13, 2021

В начале марта серб исполнил свою давнюю мечту и превзошел Федерера по количеству недель в статусе первой ракетки мира. Маловероятно, что Джокович отдаст свое лидерство до конца года, а это значит, что вскоре под его контролем окажется еще один рекорд – теперь уже по количеству сезонов в статусе первой ракетки мира. Пока же Новак делит это достижение даже не с Федерером или Надалем, а с Питом Сампрасом (по 6 раз).

Попутно Джокович единственным в истории как минимум дважды выиграл каждый из девяти Мастерсов и Итоговый турнир АТР. Федерер никогда не побеждал в Монте-Карло и Риме, а в Париже взял всего один титул. У Надаля ситуация еще хуже – Рафа никогда не покорял Майами и Париж, всего однажды стал чемпионом в Цинциннати, а про успехи испанца на Итоговом турнире (точнее, их полное отсутствие) лишний раз напоминать не будем.

С 2011 года Новак Джокович выиграл 18 Шлемов, 31 Мастерс, 4 Итоговых турнира и провел 324 недели на вершине рейтинга АТР. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер на двоих взяли 15 Шлемов, 28 Мастерсов, 1 Итоговый чемпионат и 132 недели красовались в статусе первой ракетки мира. Почувствуйте разницу…

Джокович превосходит по личным встречам и Федерера, и Надаля

Да, Новак Джокович выиграл у Роджера Федерера (27-23) и Рафаэля Надаля (30-28) чуть больше 50% матчей, но при погружении в статистику несложно выяснить, что на самом деле превосходство серба над конкурентами имеет выраженный оттенок.

Начнем с Федерера. А в противостояниях с великим швейцарцем Джокович выиграл 13 из 20 финалов (на решающий матч Итогового турнира 2014 года Роджер не вышел из-за травмы), включая разгромные 4-1 в титульных битвах на мэйджорах. Не менее впечатляет и тот факт, что Джокович всегда на ментальном уровне превосходил Федерера – у Новака 4-0 в 5-сетовых матчах, 14-5 в решающих сетах и 4-0 в решающих тайбрейках.

С Надалем из-за грунтового доминирования манакорца статистика у Джоковича не такая впечатляющая, но все же Новак чаще побеждал в финалах (15-13), был успешней на Мастерсах (16-13) и на Итоговых турнирах (3-2), а вот на Шлемах преимущество за Рафой (10-7), причем Надаль имеет положительный баланс с Джоковичем не только на Ролан Гаррос, но и на US Open.

Для объективной оценки величия Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля стоит дождаться завершения карьер каждого из трех титанов. И все же окончательная картина постепенно начинает формироваться уже сейчас – конечно же вы догадались, на кого мы намекаем.