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Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Галле

Теннис
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Немец уверенно справился со своим соотечественником

Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Галле

ВВС

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Шестая ракетка мира немец Александр Зверев вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), который продлится до 20 июня.

В стартовом матче Зверев (3) обыграл соотечественника Доминика Кёпфера.

ATP-500. Галла

Александр Зверев - Доминик Кёпфер 6:4, 3:6, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Зверев 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Кёпфера – 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В следующем раунде Зверев сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) – Сэм Куэрри (США).

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В статье: Александр Зверев
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