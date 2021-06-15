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Костюк вышла во второй круг соревнований в Великобритании

Теннис
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Украинка совершила камбэк

Костюк вышла во второй круг соревнований в Великобритании

фото - WTA

Новина українською

Марта Костюк продолжит свое выступление на турнире WTA в Великобритании. В матче первого круга она обыграла Мэдисон Бренгл из США.

Бирмингем. 15 июня. Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Мэдисон Бренгл (США) 4-6, 7-5, 6-3

Матч продолжался почти 2,5 часа. Костюк по ходу матча проигрывала с сетом и брейком во второй партии. В решающем сете украинка выполнила один брейк, Бренгл не заработала ни одного брейкпоинта.

Во втором круге Марта Костюк сыграет с победительницей встречи Дарья Касаткина - Полона Херцог.

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В статье: Марта Костюк
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