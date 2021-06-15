Костюк вышла во второй круг соревнований в Великобритании

Марта Костюк продолжит свое выступление на турнире WTA в Великобритании. В матче первого круга она обыграла Мэдисон Бренгл из США.

Бирмингем. 15 июня. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Мэдисон Бренгл (США) 4-6, 7-5, 6-3

Матч продолжался почти 2,5 часа. Костюк по ходу матча проигрывала с сетом и брейком во второй партии. В решающем сете украинка выполнила один брейк, Бренгл не заработала ни одного брейкпоинта.

Во втором круге Марта Костюк сыграет с победительницей встречи Дарья Касаткина - Полона Херцог.