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Костюк вышла во второй круг соревнований в Великобритании
Украинка совершила камбэк
фото - WTA
Марта Костюк продолжит свое выступление на турнире WTA в Великобритании. В матче первого круга она обыграла Мэдисон Бренгл из США.
Бирмингем. 15 июня. Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Мэдисон Бренгл (США) 4-6, 7-5, 6-3
Матч продолжался почти 2,5 часа. Костюк по ходу матча проигрывала с сетом и брейком во второй партии. В решающем сете украинка выполнила один брейк, Бренгл не заработала ни одного брейкпоинта.
Во втором круге Марта Костюк сыграет с победительницей встречи Дарья Касаткина - Полона Херцог.
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