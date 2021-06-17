Сегодня Костюк может впервые выйти в 1/4 финала травяного турнира WTA

Марта Костюк во втором раунде травяного турнира в Бирмингеме категории WTA 250 не ранее 18:00 по киевскому времени сыграет с 35-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной.

Костюк по личным встречам с Касаткиной ведет со счетом 2:0. В последний раз теннисистки встречались в апреле текущего года в Стамбуле – тот матч Марта выиграла в двух сетах (6:3, 7:5).

В случае победы Костюк впервые в карьере выйдет в четвертьфинал турнира WTA на траве.

Победительница матча Костюк – Касаткина в 1/4 финала сыграет с Терезой Мартинцевой или Еленой Остапенко.