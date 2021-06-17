  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сегодня Костюк может впервые выйти в 1/4 финала травяного турнира WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Костюк может впервые выйти в 1/4 финала травяного турнира WTA

Теннис
(1 голосов)

Болеем за украинку

Сегодня Костюк может впервые выйти в 1/4 финала травяного турнира WTA

Новина українською

Марта Костюк во втором раунде травяного турнира в Бирмингеме категории WTA 250 не ранее 18:00 по киевскому времени сыграет с 35-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной.

Костюк по личным встречам с Касаткиной ведет со счетом 2:0. В последний раз теннисистки встречались в апреле текущего года в Стамбуле – тот матч Марта выиграла в двух сетах (6:3, 7:5).

В случае победы Костюк впервые в карьере выйдет в четвертьфинал турнира WTA на траве.

Победительница матча Костюк – Касаткина в 1/4 финала сыграет с Терезой Мартинцевой или Еленой Остапенко.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина провалилась на турнире в Берлине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк Дарья Касаткина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...