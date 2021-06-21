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Костюк заработала первый миллион долларов призовых
И это в 18 лет!
фото - rolandgarros.com
Общая сумма призовых третьей ракетки Украины Марты Костюк после недавнего успеха на Ролан Гаррос достигла отметки в $1,000,836.
Около трети от этой суммы 18-летняя киевлянка заработала в текущем сезоне. По уровню доходов Костюк в 2021 году занимает 39-е место в WTA-туре (341 тысяча долларов призовых).
Среди украинских теннисисток более 1 миллиона долларов призовых за карьеру заработали Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Алена Бондаренко, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Ольга Савчук, Надежда Киченок, Татьяна Перебийнис и Людмила Киченок.
Накануне Марта Костюк вышла в основную сетку турнира WTA 500 в Истборне, а ее первой соперницей станет представительница Латвии Анастасия Севастова.
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