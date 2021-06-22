Хуан-Мартин дель Потро пропустит Олимпийские игры в Токио

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро не примет участия в грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония). Аргентинец — двукратный призёр ОИ, он завоёвывал серебро в Рио-де-Жанейро (2016 год) и бронзу в Лондоне (2021 год).

"Реабилитация после операции на коленном суставе идёт хорошо согласно плану врача, но доктор посоветовал Хуан-Мартину продолжить процесс восстановления и пропустить Олимпиаду в Токио", — приводит слова команды дель Потро португальский журналист Жозе Моргадо в своём "твиттере".

Отметим, что Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро прошёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания).