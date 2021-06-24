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Фиаско Свитолиной на турнире в Истборне. ВИДЕО

Теннис
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Украинка провела последний матч перед Уимблдоном

Фиаско Свитолиной на турнире в Истборне. ВИДЕО

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Новина українською

Элина Свитолина в статусе второй сеяной во втором круге турнира WTA 500 в Истборне уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:7).

На следующей неделе Элина Свитолина сыграет на Уимблдоне. На третьем в сезоне турнире Большого шлема украинка получила четвертый номер посева.

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В статье: Элина Свитолина Елена Рыбакина
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