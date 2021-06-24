Фиаско Свитолиной на турнире в Истборне. ВИДЕО

Элина Свитолина в статусе второй сеяной во втором круге турнира WTA 500 в Истборне уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:7).

На следующей неделе Элина Свитолина сыграет на Уимблдоне. На третьем в сезоне турнире Большого шлема украинка получила четвертый номер посева.