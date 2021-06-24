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Тим не сыграет на Уимблдоне

Теннис
(1 голосов)

У теннисиста травма

Тим не сыграет на Уимблдоне

Новина українською

Пятая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим не сыграет на грядущем Уимблдоне из-за травмы запястья, которую он получил во втором круге турнира на Мальорке (Испания). Об этом Тим сообщил в своём "инстаграме". Также австриец пропустит соревнования в Гамбурге (Германия) и Гштааде (Швейцария), на которые был заявлен.

По словам медицинской команды Тима, обследование в Барселоне показало наличие у спортсмена "отслоения задней оболочки локтевой пластины". Реабилитация после такого рода травмы займёт около пяти недель.

"Я собираюсь делать всё, что скажут врачи, чтобы поправиться как можно быстрее. Они сообщили мне, что я могу отсутствовать несколько недель, но я сделаю всё возможное, чтобы поскорее вернуться на корт. Я действительно сожалею, что отказался от предстоящих трёх турниров, которые были у меня в календаре: Уимблдон, Гамбург и Гштаад. Для меня это очень важные турниры. Я ценю поддержку болельщиков в эти трудные моменты, я полон решимости вернуться сильнее", — написал Тим.

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В статье: Доминик Тим
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