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Главная сенсация в истории тенниса: первое поражение Надаля на Ролан Гаррос. ВИДЕО
Как разрушался миф о непобедимости испанца в Париже
Рафаэль Надаль впервые приехал на Ролан Гаррос в 2005 году и сразу же выиграл Открытый чемпионат Франции, а затем сделал это еще три раза подряд.
В 2009 году победная серия Надаля в Париже достигла 32 матчей. И тут произошло невероятное – Рафа проиграл в 4-м круге шведу Робину Содерлингу (2:6, 7:6, 4:6, 6:7). Содерлинг дошел до финала, но в матче за титул в трех сетах уступил Роджеру Федереру.
С тех пор обыграть Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос смог только один человек – действующая первая ракетка мира Новак Джокович.
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