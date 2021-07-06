Стаховский против Федерера на Уимблдоне и другие главные апсеты в истории тенниса. ВИДЕО

Почему бы во время Уимблдона не освежить в памяти самые невероятные апсеты в истории тенниса?

Приятно, что в этом списке особенное место занимает шокирующая победа Сергея Стаховского на Уимблдоне 2013 года над легендарным Роджером Федерером.