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Стаховский против Федерера на Уимблдоне и другие главные апсеты в истории тенниса. ВИДЕО
Какой же спорт без сенсаций
Почему бы во время Уимблдона не освежить в памяти самые невероятные апсеты в истории тенниса?
Приятно, что в этом списке особенное место занимает шокирующая победа Сергея Стаховского на Уимблдоне 2013 года над легендарным Роджером Федерером.
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