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Джокович победил Берреттини в финале Wimbledon и завоевал 20-й Grand Slam

Теннис
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Историческое достижение сербского теннисиста

Джокович победил Берреттини в финале Wimbledon и завоевал 20-й Grand Slam

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Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович победил в финале турнира серии Grand Slam - британского Wimbledon. В решающем матче за главный титул соревнований он одолел представителя Италии Маттео Берреттини (АТР №9).

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Уимблдон, Великобритания
29 июня - 12 июля
Трава
Призовой фонд: £ 35 млн.
Финал
Новак Джокович (Сербия) (АТР №1) - Маттео Берреттини (Италия) (АТР №9)
3 - 1 (6-7; 6-4; 6-4; 6-3)

Путь к финалу:

1/64: Джек Дрейпер (АТР №253): 4-6, 6-1, 6-2, 6-2;

1/32: Кевин Андерсон (АТР №102): 6-3, 6-3, 6-3;

1/16: Денис Кудла (АТР №114): 6-4, 6-3, 7-6 (7);

1/8: Кристиан Гарин (АТР №20): 6-2, 6-4, 6-2;

1/4: Мартон Фучович (АТР №48): 6-3, 6-4, 6-4;

1/2: Денис Шаповалов (АТР №12): 7-6 (3), 7-5, 7-5;

Статистика матча:

Джокович победил Берреттини в финале Wimbledon и завоевал 20-й Grand Slam - изображение 1

Новак Джокович седьмой раз сыграл в финале Wimbledon (30 раз в финале турнира Grand Slam). Этот титул стал 20-м для серба на Большом шлеме - по этому показателю он достиг уровня Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Новак стал первым с 2010-го игроком, который в одном сезоне выиграл Ролан Гаррос и Wimbledon.

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В статье: Новак Джокович Маттео Берреттини
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