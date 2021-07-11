Джокович победил Берреттини в финале Wimbledon и завоевал 20-й Grand Slam

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович победил в финале турнира серии Grand Slam - британского Wimbledon. В решающем матче за главный титул соревнований он одолел представителя Италии Маттео Берреттини (АТР №9).

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Уимблдон, Великобритания

29 июня - 12 июля

Трава

Призовой фонд: £ 35 млн.

Финал

Новак Джокович (Сербия) (АТР №1) - Маттео Берреттини (Италия) (АТР №9)

3 - 1 (6-7; 6-4; 6-4; 6-3)

Путь к финалу:

1/64: Джек Дрейпер (АТР №253): 4-6, 6-1, 6-2, 6-2;

1/32: Кевин Андерсон (АТР №102): 6-3, 6-3, 6-3;

1/16: Денис Кудла (АТР №114): 6-4, 6-3, 7-6 (7);

1/8: Кристиан Гарин (АТР №20): 6-2, 6-4, 6-2;

1/4: Мартон Фучович (АТР №48): 6-3, 6-4, 6-4;

1/2: Денис Шаповалов (АТР №12): 7-6 (3), 7-5, 7-5;

Статистика матча:

Новак Джокович седьмой раз сыграл в финале Wimbledon ( 30 раз в финале турнира Grand Slam). Этот титул стал 20-м для серба на Большом шлеме - по этому показателю он достиг уровня Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.