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Джокович победил Берреттини в финале Wimbledon и завоевал 20-й Grand Slam
Историческое достижение сербского теннисиста
Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович победил в финале турнира серии Grand Slam - британского Wimbledon. В решающем матче за главный титул соревнований он одолел представителя Италии Маттео Берреттини (АТР №9).
Путь к финалу:
1/64: Джек Дрейпер (АТР №253): 4-6, 6-1, 6-2, 6-2;
1/32: Кевин Андерсон (АТР №102): 6-3, 6-3, 6-3;
1/16: Денис Кудла (АТР №114): 6-4, 6-3, 7-6 (7);
1/8: Кристиан Гарин (АТР №20): 6-2, 6-4, 6-2;
1/4: Мартон Фучович (АТР №48): 6-3, 6-4, 6-4;
1/2: Денис Шаповалов (АТР №12): 7-6 (3), 7-5, 7-5;
Статистика матча:
Новак Джокович седьмой раз сыграл в финале Wimbledon (30 раз в финале турнира Grand Slam). Этот титул стал 20-м для серба на Большом шлеме - по этому показателю он достиг уровня Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
Новак стал первым с 2010-го игроком, который в одном сезоне выиграл Ролан Гаррос и Wimbledon.
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