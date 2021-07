Федерер и Надаль поздравили Джоковича с 20-м титулом на Шлемах

Новак Джокович накануне в финале Уимблдона обыграл Маттео Берреттини (6:7, 6:4, 6:4, 6:3) и стал третьим 20-кратным победителем турниров Большого шлема после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Федерер отреагировал на успех серба в Твиттере.

"Поздравляю Новака с его 20-м титулом. Я горжусь тем, что имею возможность играть в особенную эру чемпионов. Великолепное выступление!", - написал швейцарец.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done!

Надаль также через Твиттер обратился к Джоковичу.

"Новак Джокович, поздравляю с этим замечательным достижением. 20 титулов на Шлемах – это невероятный успех, и так потрясающе, что теперь он объединяет трех игроков".

Congrats @DjokerNole on this amazing achievement. 20 Grand Slam titles is huge and it is amazing that we are 3 players tied on this. Well done and, again, congrats to you and your team for this!@Wimbledon