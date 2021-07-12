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Федерер и Надаль поздравили Джоковича с 20-м титулом на Шлемах

Теннис
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Теперь на вершине три гиганта

Федерер и Надаль поздравили Джоковича с 20-м титулом на Шлемах

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Новак Джокович накануне в финале Уимблдона обыграл Маттео Берреттини (6:7, 6:4, 6:4, 6:3) и стал третьим 20-кратным победителем турниров Большого шлема после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Федерер отреагировал на успех серба в Твиттере.

"Поздравляю Новака с его 20-м титулом. Я горжусь тем, что имею возможность играть в особенную эру чемпионов. Великолепное выступление!", - написал швейцарец.

Надаль также через Твиттер обратился к Джоковичу.

"Новак Джокович, поздравляю с этим замечательным достижением. 20 титулов на Шлемах – это невероятный успех, и так потрясающе, что теперь он объединяет трех игроков".

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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