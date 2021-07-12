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Федерер и Надаль поздравили Джоковича с 20-м титулом на Шлемах
Теперь на вершине три гиганта
фото - flashscore.com.ua
Новак Джокович накануне в финале Уимблдона обыграл Маттео Берреттини (6:7, 6:4, 6:4, 6:3) и стал третьим 20-кратным победителем турниров Большого шлема после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
Федерер отреагировал на успех серба в Твиттере.
"Поздравляю Новака с его 20-м титулом. Я горжусь тем, что имею возможность играть в особенную эру чемпионов. Великолепное выступление!", - написал швейцарец.
Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done!— Roger Federer (@rogerfederer) July 11, 2021
Надаль также через Твиттер обратился к Джоковичу.
"Новак Джокович, поздравляю с этим замечательным достижением. 20 титулов на Шлемах – это невероятный успех, и так потрясающе, что теперь он объединяет трех игроков".
Congrats @DjokerNole on this amazing achievement. 20 Grand Slam titles is huge and it is amazing that we are 3 players tied on this. Well done and, again, congrats to you and your team for this!@Wimbledon— Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 11, 2021
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