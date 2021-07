Пять причин исторического триумфа Джоковича на Уимблдоне

Погоня Новака Джоковича за календарным Шлемом продолжается – накануне серб в финале Уимблдона в четырех сетах разобрался с Маттео Берреттини (6:7, 6:4, 6:4, 6:3) и стал первым теннисистом со времен Рода Лэйвера с титулами на трех первых мэйджорах сезона.

Попутно Джокович третьим в истории после Роджера Федерера и Рафаэля Надаля выиграл 20 титулов на турнирах Большого шлема – в сентябре в Нью-Йорке серб может стать единоличным рекордсменом в истории тенниса.

"They are the reason that I am where I am today"



20-20-20. What a privilege it has been watching all three ????#Wimbledon pic.twitter.com/DRMa1no6Xr — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021

Финал Уимблдона против Берреттини не всегда развивался по сценарию Джоковича, но настойчивость, опыт и стабильность Новака привели его к шестому триумфу в Лондоне.

Итак, за счет чего Джокович в третий раз подряд выиграл Уимблдон и продлил свою победную серию до Шлемах до 21 матча?

Джокович быстро преодолел последствия неудачи в первом сете

Первый сет финала Уимблдона для Новака Джоковича прошел точно так же, как и месяц назад в решающем матче Ролан Гаррос против Стефаноса Циципас. Серб снова в кульминационный момент не смог защитить свою подачу, после чего не сдержал агрессию Маттео Берреттини на тайбрейке. Итальянец забрал сет, в котором сделал 20 невынужденных ошибок.

A HUGE response ????@MattBerrettini recovers from 2-5 down to claim the first set 7-6(4) against Novak Djokovic#Wimbledon pic.twitter.com/nessbr7l3F — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021

В Париже Циципас сумел развить свой неожиданный успех на старте матча и повел 2:0, а вот Берреттини подобной вольности Джокович не позволил, хотя и в этом случае сценарий мог бы повториться, если бы Маттео хватило хладнокровия и собранности в начале второго сета закрыть свою подачу со счета 40:0.

Джокович забрал тот гейм, затем сделал еще один брейк и повел 4:0. В концовке партии серб еще раз пощекотал нервишки своим болельщикам, когда при счете 5:2 проиграл гейм на своей подаче, а затем на приеме упустил тройной сет-бол. И все же Новак со второй попытки легко подал на сет, чтобы захватить инициативу и не выпустить ее из рук вплоть до реализованного матч-бола спустя 3 часа и 27 минут после начала матча.

Джокович читал подачу итальянца и делал своевременные брейки

Берреттини закончил тайбрейк первого сета сочным эйсом по линии со скоростью 222 км/час, но его подача не была для Джоковича устрашающим оружием. Так, в первом сете итальянец только в 56% попадал первой и выиграл всего 41% очков со второго мяча. Во втором сете Маттео повысил точность до 61%, но какое это имеет значение, если Джокович сделал два брейка?

Третий сет в плане подачи стал для Берреттини самым успешным – он выполнил 6 эйсов и выиграл 93% очков с первой подачи (13 из 14) против скромных 68% у Джоковича. Вопросов нет, это впечатляет, вот только единственный брейк в сете сделал Новак, а Берреттини два своих брейк-поинта упустил двумя неточными обводками. Класс есть класс.

А чемпионский брейк в четвертом сете Джокович построил на чистой психологии. Перед подачей Берреттини в седьмом гейме Новак вытащил свою подачу со счета 0:30 и нашел невероятный обводящий удар по линии в тот момент, когда итальянец уже не сомневался в том, что заработал двойной брейк-поинт. Спустя несколько минут он совершил двойную на брейк-поинте и расчистил Джоковичу путь к титулу.

Несмотря на 16 эйсов Берреттини, Джокович создал намного больше шансов на приеме (15-7 по брейк-поинтов), да и в реализации этих возможностей первая ракетка мира был успешней (40% против 29).

Джокович управлял ситуацией на корте

Колоссальное превосходство Новака Джоковича над Маттео Берреттини в опыте ощущалось на протяжении всего матча, разве что за исключением того отрезка в концовке первого сета, когда итальянец при счете 2:5 выиграл три гейма подряд и переиграл первого сеяного на тайбрейке. Проблема для Берреттини была в том, что Джокович уже неоднократно оказывался в такой ситуации – он выиграл 4 из 6 финалов Шлемов, в которых отдавал первый сет на тайбрейке.

Джокович не был идеален в первом сете и чуть не допустил камбэк во второй партии, но его опыт заключался в том, что он управлял атмосферой финала. Центральный корт Лондона на протяжении всей игры неистово поддерживал Берреттини, однако Джокович уже столько раз сталкивался с подобным отношением публики, что ему было все равно. Он просто в очередной раз сосредоточился на собственных силах и решил отвечать болельщикам тем, что у него получается лучше всех в мире.

Кульминационный момент взаимоотношений Джоковича с трибунами произошел в середине четвертого сета, когда Новак после шикарного обводящего у сетки поднял палец в воздух, как бы говоря, кто здесь №1. И Берреттини не выдержал этот моральный прессинг со стороны Джоковича – уже в следующем гейме он отдал свою подачу после двойной ошибки.

Джокович лучше контролировал игру у сетки

В финале Джокович чаще и успешней ходил к сетке – у Новака 34 результативных попытки из 48 (71%), а вот Берреттини был успешен только в 62% случаев (24 из 39).

Что гораздо более важно, так это то, что Джокович в кульминационные моменты нередко бросался вперед и заставал итальянца врасплох. Наиболее показательным стал шестой гейм в третьем сете, когда при счете 2:3 Берреттини оба своих брейк-поинта не реализовал после смелых выходов серба к сетке.

В концовке четвертого сета именно за счет смен ритма и провокаций у сетки Джокович завязал борьбу на приеме и с третьего матч-бола поставил точку в матче.

Джокович на ментальном уровне «съел» Берреттини

Новак Джокович выходил на финал Уимблдона за 20-м Шлемом и статусом безоговорочного GOAT в истории тенниса – и никакой Маттео Берреттини не мог помешать планам серба.

В чем еще раз мы убедились, так это в том, что Джоковичу и близко нет равных в контроле над финалами – и абсолютно неважно, кто находится на противоположной стороне корта: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или теннисист без единого титула на мэйджорах. Джокович выиграл 12 из 12 финалов, в которых лидировал 2-1 по сетам. Сумасшедший показатель, у которого нет аналогов.

Берреттини нечего упрекать себя – если Федерер и Надаль неоднократно не выдерживали моральное давление Джоковича, то какой спрос может быть с него, 25-летнего парня из Рима без малейшего опыта матчей подобного уровня?

Вопрос в том, хватит ли Новаку Джоковичу этой запредельной уверенности в себе, чтобы выиграть US Open и собрать календарный Шлем. Есть ощущение, что сербу стоит обратиться за советом к Серене Уильямс, которая в 2015 году была в аналогичной ситуации, но после титулов на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне на домашнем US Open сенсационно в полуфинале проиграла Роберте Винчи.