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Козлова победила на старте турнира в Будапеште
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Екатерина Козлова в первом раунде грунтового турнира ATP 250 за 2 часа и 5 минут обыграла 158-ю ракетку мира из Австрии Барбару Хаас (7:6, 6:3).
В первом сете Козлова при счете 1:3 выиграла 4 гейма подряд, но дожать Хаас сумела только на тайбрейке, по ходу которого отыграла два сетбола.
Во второй партии украинка сделала четыре брейка при двух неудачных геймах на своей подаче.
Следующей соперницей Екатерины Козловой в Будапеште станет Варвара Лепченко или Ана Богдан.
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