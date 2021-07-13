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Марченко проиграл на старте турнира в Ньюпорте
Соперник был слишком хорош
Первая ракетка Украины Илья Марченко в первом раунде травяного турнира АТР 250 в Ньюпорте в двух сетах проиграл экс-финалисту Уимблдона Кевину Андерсону (5:7, 3:6). Матч продолжался 1 час и 33 минуты.
Марченко в каждом сете проиграл по одному гейму на своей подаче, а на приеме не реализовал 5 брейк-поинтов.
Во время травяного сезона Марченко одержал 4 победы в 8 матчах. Украинец не прошел в основу Уимблдона и проиграл на старте турниров АТР в Лондоне и Ньюпорте.
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