  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Анжелика Кербер пропустит Олимпиаду в Токио
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анжелика Кербер пропустит Олимпиаду в Токио

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка сосредоточится на своих целях

Анжелика Кербер пропустит Олимпиаду в Токио

twimg.com

Новина українською

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер снялась с Олимпиады в Токио.

"Мысль об участии в Олимпийских играх была для меня постоянной мотивацией в течение последних месяцев для того, чтобы двигаться дальше и продолжать верить в свои цели. Представление Германии в Лондоне-2012 и Рио-2016 в составе национальной сборной всегда было одним из моих любимых воспоминаний о карьере. Это ещё больше разочаровывает меня, когда я принимаю тот факт, что моё тело нуждается в отдыхе после нескольких напряжённых недель, которые остались позади, и что я должна сначала восстановиться, прежде чем вернуться к соревнованиям этим летом! Спасибо вам за вашу поддержку, так как это было очень трудное решение для меня. Удачи всем моим коллегам — немецким спортсменам в Токио. Я буду скучать по вам", — написала Кербер в "Инстаграме".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анжелик Кербер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...