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Анжелика Кербер пропустит Олимпиаду в Токио
Теннисистка сосредоточится на своих целях
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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер снялась с Олимпиады в Токио.
"Мысль об участии в Олимпийских играх была для меня постоянной мотивацией в течение последних месяцев для того, чтобы двигаться дальше и продолжать верить в свои цели. Представление Германии в Лондоне-2012 и Рио-2016 в составе национальной сборной всегда было одним из моих любимых воспоминаний о карьере. Это ещё больше разочаровывает меня, когда я принимаю тот факт, что моё тело нуждается в отдыхе после нескольких напряжённых недель, которые остались позади, и что я должна сначала восстановиться, прежде чем вернуться к соревнованиям этим летом! Спасибо вам за вашу поддержку, так как это было очень трудное решение для меня. Удачи всем моим коллегам — немецким спортсменам в Токио. Я буду скучать по вам", — написала Кербер в "Инстаграме".
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