Калинина обновила личный рекорд в рейтинге WTA

Ангелина Калинина после выхода в финал турнира WTA 250 в Будапеште в обновленной версии рейтинга WTA совершила рывок на 15 позиций и стала 80-й ракеткой мира.

Марта Костюк, несмотря на вынужденную паузу в выступлениях из-за проблем с плечом, в рейтинге поднялась на две строки и повторила личный рекорд (65-е место).

Также отметим прогресс на 13 строк Екатерины Козловой, которая с понедельника стала 141-й ракеткой мира.

Элина Свитолина по-прежнему замыкает топ-6, а Даяна Ястремская с 44-го места опустилась на 46-е.

Полная версия рейтинга WTA от 19 июля 2021 года