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Калинина обновила личный рекорд в рейтинге WTA
Так держать
Ангелина Калинина после выхода в финал турнира WTA 250 в Будапеште в обновленной версии рейтинга WTA совершила рывок на 15 позиций и стала 80-й ракеткой мира.
Марта Костюк, несмотря на вынужденную паузу в выступлениях из-за проблем с плечом, в рейтинге поднялась на две строки и повторила личный рекорд (65-е место).
Также отметим прогресс на 13 строк Екатерины Козловой, которая с понедельника стала 141-й ракеткой мира.
Элина Свитолина по-прежнему замыкает топ-6, а Даяна Ястремская с 44-го места опустилась на 46-е.
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