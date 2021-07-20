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Бондаренко провалилась на старте турнира в Гдыне
Очень странное поражение
Екатерина Бондаренко в первом раунде грунтового турнира WTA 250 в Гдыне разгромно проиграла 487-й ракетке мира из Польше Веронике Фалковской (0:6, 2:6). Матч продолжался всего 56 минут.
Бондаренко сделала 1 брейк и проиграла 6 геймов на своей подаче.
Quite the comeback story ????— wta (@WTA) July 19, 2021
???????? Weronika Falkowska lost to Bondarenko in qualifiers but took advantage of her second chance in less than an hour!#PolandOpen pic.twitter.com/FKLqOfBaxN
Что интересно, Бондаренко в воскресенье обыграла полячку в финале квалификации (6:3, 7:6).
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