Бондаренко провалилась на старте турнира в Гдыне

Екатерина Бондаренко в первом раунде грунтового турнира WTA 250 в Гдыне разгромно проиграла 487-й ракетке мира из Польше Веронике Фалковской (0:6, 2:6). Матч продолжался всего 56 минут.

Бондаренко сделала 1 брейк и проиграла 6 геймов на своей подаче.

Quite the comeback story ????



???????? Weronika Falkowska lost to Bondarenko in qualifiers but took advantage of her second chance in less than an hour!#PolandOpen pic.twitter.com/FKLqOfBaxN