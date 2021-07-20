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День, когда Федерер прервал величайшую победную серию в истории тенниса. ВИДЕО

Теннис
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Такое не забывается

День, когда Федерер прервал величайшую победную серию в истории тенниса. ВИДЕО

фото - essentiallysports.com

Новина українською

На заре карьеры Рафаэль Надаль с 2005 по 2007 года на любимом грунте организовал сумасшедшую победную серию из 81 матча. За два года испанец выиграл 13 титулов и обыграл 52 теннисистов.

Остановить Надаля смог только один парень из Швейцарии по имени Роджер Федерер. Это произошло 14 мая 2007 года в финале Мастерса в Германии, причем Федереру удался камбэк после провального первого сета – 6:2, 2:6, 0:6.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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