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Катерина Бондаренко пробилась в полуфинал парного турнира

Теннис
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Напарницей Катерины стала представительница Польши

Катерина Бондаренко пробилась в полуфинал парного турнира

Новина українською

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в полуфинал парного разряда турнира WTA 250 в польской Гдыне.

Бондаренко вместе с Катаржиной Питер из Польши обыграла дуэт Джейми Леб / Эден Силва. Бондаренко и Питер в каждом сете выполнили по 3 брейка, а на своей подаче проиграли 3 гейма за матч. Теннисистки провели на корте около 70 минут.

Екатерина Бондаренко / Катаржина Питер - Джейми Леб / Эден Силва. - 6:2, 7:5

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В статье: Катерина Бондаренко
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