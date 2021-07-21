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Катерина Бондаренко пробилась в полуфинал парного турнира
Напарницей Катерины стала представительница Польши
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в полуфинал парного разряда турнира WTA 250 в польской Гдыне.
Бондаренко вместе с Катаржиной Питер из Польши обыграла дуэт Джейми Леб / Эден Силва. Бондаренко и Питер в каждом сете выполнили по 3 брейка, а на своей подаче проиграли 3 гейма за матч. Теннисистки провели на корте около 70 минут.
Екатерина Бондаренко / Катаржина Питер - Джейми Леб / Эден Силва. - 6:2, 7:5
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