Джокович: На этих Олимпийских играх большое внимание уделяется теннису как виду спорта

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал возможность победить на Олимпийских играх и собрать "Золотой шлем" в этом сезоне.

"На этих Олимпийских играх большое внимание уделяется теннису как виду спорта. Мы очень признательны, мы благодарны этому, потому что мы представляем нашу страну, самих себя, но также и наш вид спорта в Олимпийской деревне. Очевидно, я очень настроен и вдохновлён, чтобы творить историю. У меня есть та путеводная звезда, которую я вижу, она даёт мне свет, даёт энергию, но в то же время мне лучше придерживаться того, что приносит мне результаты каждый день", — приводит слова Джоковича АР News.

В третьем круге олимпийского теннисного турнира Джокович сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании.