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Джокович: На этих Олимпийских играх большое внимание уделяется теннису как виду спорта
Новак доволен происходящим
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал возможность победить на Олимпийских играх и собрать "Золотой шлем" в этом сезоне.
"На этих Олимпийских играх большое внимание уделяется теннису как виду спорта. Мы очень признательны, мы благодарны этому, потому что мы представляем нашу страну, самих себя, но также и наш вид спорта в Олимпийской деревне. Очевидно, я очень настроен и вдохновлён, чтобы творить историю. У меня есть та путеводная звезда, которую я вижу, она даёт мне свет, даёт энергию, но в то же время мне лучше придерживаться того, что приносит мне результаты каждый день", — приводит слова Джоковича АР News.
В третьем круге олимпийского теннисного турнира Джокович сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании.
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