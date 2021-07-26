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Джокович: На этих Олимпийских играх большое внимание уделяется теннису как виду спорта

Теннис
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Новак доволен происходящим

Джокович: На этих Олимпийских играх большое внимание уделяется теннису как виду спорта

Фото: AFP/Автор - неизвестен

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал возможность победить на Олимпийских играх и собрать "Золотой шлем" в этом сезоне.

"На этих Олимпийских играх большое внимание уделяется теннису как виду спорта. Мы очень признательны, мы благодарны этому, потому что мы представляем нашу страну, самих себя, но также и наш вид спорта в Олимпийской деревне. Очевидно, я очень настроен и вдохновлён, чтобы творить историю. У меня есть та путеводная звезда, которую я вижу, она даёт мне свет, даёт энергию, но в то же время мне лучше придерживаться того, что приносит мне результаты каждый день", — приводит слова Джоковича АР News.

В третьем круге олимпийского теннисного турнира Джокович сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании.

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В статье: Новак Джокович
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