Свитолина разгромно проиграла в полуфинале Олимпиады

Элина Свитолина в 1/2 Олимпийских игр в Токио уступила 42-й ракетке мира Маркете Вондроушовой (3:6, 1:6). Матч продолжался 1 час и 5 минут.

Свитолина проиграла 5 геймов на своей подаче, а в ответ смогла сделать лишь один брейк. Элина выиграла лишь 55% очков с первого мяча и допустила 29 невынужденных ошибок.

Элина Свитолина в матче за бронзу сыграет с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной, а Маркета Вондроушова в финале Олимпиады встретится с Белиндой Бенчич.

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