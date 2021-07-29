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Свитолина разгромно проиграла в полуфинале Олимпиады
Теперь сыграет за бронзу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в 1/2 Олимпийских игр в Токио уступила 42-й ракетке мира Маркете Вондроушовой (3:6, 1:6). Матч продолжался 1 час и 5 минут.
Свитолина проиграла 5 геймов на своей подаче, а в ответ смогла сделать лишь один брейк. Элина выиграла лишь 55% очков с первого мяча и допустила 29 невынужденных ошибок.
Элина Свитолина в матче за бронзу сыграет с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной, а Маркета Вондроушова в финале Олимпиады встретится с Белиндой Бенчич.
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