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Свитолина разгромно проиграла в полуфинале Олимпиады

Теннис
Обновлено
(2 голосов)

Теперь сыграет за бронзу

Свитолина разгромно проиграла в полуфинале Олимпиады

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина в 1/2 Олимпийских игр в Токио уступила 42-й ракетке мира Маркете Вондроушовой (3:6, 1:6). Матч продолжался 1 час и 5 минут.

Свитолина проиграла 5 геймов на своей подаче, а в ответ смогла сделать лишь один брейк. Элина выиграла лишь 55% очков с первого мяча и допустила 29 невынужденных ошибок.

Элина Свитолина в матче за бронзу сыграет с теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной, а Маркета Вондроушова в финале Олимпиады встретится с Белиндой Бенчич.

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В статье: Элина Свитолина Олимпийские игры 2020
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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2021 в 14:59
Отвернулась удача от чернильницы, вся к негру ушла)))
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.07.2021 в 15:03
Что ты несёшь?
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