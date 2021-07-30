Катерина Бондаренко вышла в полуфинал турнира WTA-125 в США

Катерина Бондаренко пробилась в полуфинал турнира WTA125 в США.

WTA125. Чарльстон, США. 30 июля

Катерина Бондаренко - Эмма Наварро 6:3, 6:3

В четвертьфинальном матче украинка провела на корте около 1 часа и 30 минут. Этого времени ей хватило, чтобы обыграть американку Эмму Наварро (6:3, 6:3). Бондаренко реализовала 5 из 8 брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.

Для Катерины это будет первый полуфинал с марта 2018 года, когда она дошла до финала на турнире WTA125 в Индиан-Уэллс. Соперницей украинки станет ещё одна представительница США - Джейми Лёб.