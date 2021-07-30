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Катерина Бондаренко вышла в полуфинал турнира WTA-125 в США
Украинка справилась с соперницей в двух сетах
Катерина Бондаренко пробилась в полуфинал турнира WTA125 в США.
WTA125. Чарльстон, США. 30 июля
Катерина Бондаренко - Эмма Наварро 6:3, 6:3
В четвертьфинальном матче украинка провела на корте около 1 часа и 30 минут. Этого времени ей хватило, чтобы обыграть американку Эмму Наварро (6:3, 6:3). Бондаренко реализовала 5 из 8 брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче.
Для Катерины это будет первый полуфинал с марта 2018 года, когда она дошла до финала на турнире WTA125 в Индиан-Уэллс. Соперницей украинки станет ещё одна представительница США - Джейми Лёб.
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