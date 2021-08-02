Свитолина: Конечно, я хочу сыграть на Олимпиаде в Париже

Элина Свитолина в статусе бронзового призера Олимпийских игр в Токио сегодня вернулась в Украину. В матче за третье место Свитолина за 2,5 часа в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (1:6, 7:6, 6:4).

"Если честно, то я уже не думала, что смогу выиграть этот матч. Эмоции меня переполняли, и я до сих пор горжусь тем, как отыграла в Токио. В конце были слезы от усталости, потому что я очень устала психологически, было очень сложно всю неделю играть в жару и было сложно восстанавливаться.

Была ли это моя последняя Олимпиада? Мне нужно доиграть этот год, посмотрим, каким будет следующий сезон. Так далеко я не заглядываю. Конечно, я хочу играть следующую Олимпиаду в Париже в 2024 году. Я отыграю этот год и дальше будем с командой обсуждать планы и задачи на следующий сезон. Для теннисиста при планировании Олимпиада стоит немного в стороне, потому что есть другие большие турниры", - сказала Свитолина.

Элина Свитолина – первая украинская теннисистка с медалью Олимпийских игр.

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