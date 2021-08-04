Пять украинок выступят в квалификации US Open

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису опубликовали списки участниц квалификации.

От Украины за место в основной сетке заключительного в сезоне турнира Большого шлема поспорят Екатерина Козлова, Катарина Завацкая, Екатерина Бондаренко, Леся Цуренко и Дарья Снигур.

За счет рейтинга напрямую в основу US Open прошли Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Квалификация US Open стартует 24 августа. Матчи основной сетки начнутся с 30 августа.

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