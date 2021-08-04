  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Пять украинок выступят в квалификации US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять украинок выступят в квалификации US Open

Теннис
(1 голосов)

До старта осталось всего две недели

Пять украинок выступят в квалификации US Open

Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису опубликовали списки участниц квалификации.

От Украины за место в основной сетке заключительного в сезоне турнира Большого шлема поспорят Екатерина Козлова, Катарина Завацкая, Екатерина Бондаренко, Леся Цуренко и Дарья Снигур.

За счет рейтинга напрямую в основу US Open прошли Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Квалификация US Open стартует 24 августа. Матчи основной сетки начнутся с 30 августа.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко Катерина Бондаренко us open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...