Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пять украинок выступят в квалификации US Open
До старта осталось всего две недели
Организаторы Открытого чемпионата США по теннису опубликовали списки участниц квалификации.
От Украины за место в основной сетке заключительного в сезоне турнира Большого шлема поспорят Екатерина Козлова, Катарина Завацкая, Екатерина Бондаренко, Леся Цуренко и Дарья Снигур.
За счет рейтинга напрямую в основу US Open прошли Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Квалификация US Open стартует 24 августа. Матчи основной сетки начнутся с 30 августа.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Рыжикова: Стыдно за свою страну
- Сикорский: Не исключаю, что на мою карьеру в Украине повлияла поездка в Питер
- ЛК. Третий квалификационный раунд. ПАОК неожиданно уступает, обидчик Григорчука снова побеждает
- Элина Свитолина: Я потратила все силы, которые возможно, все болит и ноги не держат
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал