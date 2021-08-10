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Свитолина: Чувствую себя гораздо счастливее
Приятно это слышать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала пресс-конференцию перед стартом на турнире WTA 1000 в Монреале.
"Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Также мое моральное состояние значительно улучшилось. До этого у меня было несколько трудных турниров. Возможность выиграть медаль вдохновляла меня играть до самого конца и бороться за то, что я хочу.
Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее, у меня отличное настроение перед американской серией. Для меня это был насыщенный месяц. Теперь у меня есть много прекрасных воспоминаний и значимых событий в личной жизни и в спортивной карьере", - сказала украинка.
Свитолина 31 июля на Олимпийских играх в Токио в матче за третье место обыграла Елену Рыбакину и стала первой украинской теннисисткой с медалью Олимпиады.
Элина Свитолина в Монреале стартует со второго раунда, а ее соперницей станет Чжан Шуай или Йоханна Конта.
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