Свитолина: Чувствую себя гораздо счастливее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала пресс-конференцию перед стартом на турнире WTA 1000 в Монреале.

"Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Также мое моральное состояние значительно улучшилось. До этого у меня было несколько трудных турниров. Возможность выиграть медаль вдохновляла меня играть до самого конца и бороться за то, что я хочу.

Сейчас я чувствую себя гораздо счастливее, у меня отличное настроение перед американской серией. Для меня это был насыщенный месяц. Теперь у меня есть много прекрасных воспоминаний и значимых событий в личной жизни и в спортивной карьере", - сказала украинка.

Свитолина 31 июля на Олимпийских играх в Токио в матче за третье место обыграла Елену Рыбакину и стала первой украинской теннисисткой с медалью Олимпиады.

Элина Свитолина в Монреале стартует со второго раунда, а ее соперницей станет Чжан Шуай или Йоханна Конта.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!