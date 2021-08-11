  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джон Иснер в напряженном матче переиграл Кристьяна Гарина
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джон Иснер в напряженном матче переиграл Кристьяна Гарина

Теннис
(1 голосов)

Американец сумел совершить камбэк

Джон Иснер в напряженном матче переиграл Кристьяна Гарина

Новина українською

Американский теннисист Джон Иснер вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Торонто (Канада).

В матче второго круга соревнований Иснер нанёс поражение 13-й ракетке турнира, представителю Чили Кристьяну Гарину.

Джон Иснер - Кристьян Гарин 4:6, 6:3, 6:4

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Иснер 21 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Гарин подал четыре эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто Иснер сыграет с победителем матча второго круга между посеянным четвёртым россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Фабио Фоньини.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джон Иснер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...