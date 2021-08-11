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Джон Иснер в напряженном матче переиграл Кристьяна Гарина
Американец сумел совершить камбэк
Американский теннисист Джон Иснер вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Торонто (Канада).
В матче второго круга соревнований Иснер нанёс поражение 13-й ракетке турнира, представителю Чили Кристьяну Гарину.
Джон Иснер - Кристьян Гарин 4:6, 6:3, 6:4
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
Иснер 21 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Гарин подал четыре эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
За выход в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто Иснер сыграет с победителем матча второго круга между посеянным четвёртым россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Фабио Фоньини.
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