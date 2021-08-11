Джон Иснер в напряженном матче переиграл Кристьяна Гарина

Американский теннисист Джон Иснер вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Торонто (Канада).

В матче второго круга соревнований Иснер нанёс поражение 13-й ракетке турнира, представителю Чили Кристьяну Гарину.

Джон Иснер - Кристьян Гарин 4:6, 6:3, 6:4

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Иснер 21 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Гарин подал четыре эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто Иснер сыграет с победителем матча второго круга между посеянным четвёртым россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Фабио Фоньини.