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Олимпиада-2012 – самый доминирующий турнир в карьере Серены Уильямс. ВИДЕО
Никто не смог бросить вызов такой американке
Серена Уильямс в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне на травяных кортах Уимблдона катком прошлась по всем соперницам и завоевала свое единственное личное золото на Олимпиаде.
На пути к победе легендарная американка не проиграла ни одного сета, а ведь в соперницах у нее были такие теннисистки, как Елена Янкович, Виктория Азаренко, Каролин Возняцки, Вера Звонарева и Мария Шарапова.
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