Олимпиада-2012 – самый доминирующий турнир в карьере Серены Уильямс. ВИДЕО

Серена Уильямс в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне на травяных кортах Уимблдона катком прошлась по всем соперницам и завоевала свое единственное личное золото на Олимпиаде.

На пути к победе легендарная американка не проиграла ни одного сета, а ведь в соперницах у нее были такие теннисистки, как Елена Янкович, Виктория Азаренко, Каролин Возняцки, Вера Звонарева и Мария Шарапова.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!