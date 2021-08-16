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Олимпиада-2012 – самый доминирующий турнир в карьере Серены Уильямс. ВИДЕО

Теннис
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Никто не смог бросить вызов такой американке

Олимпиада-2012 – самый доминирующий турнир в карьере Серены Уильямс. ВИДЕО

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Серена Уильямс в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне на травяных кортах Уимблдона катком прошлась по всем соперницам и завоевала свое единственное личное золото на Олимпиаде.

На пути к победе легендарная американка не проиграла ни одного сета, а ведь в соперницах у нее были такие теннисистки, как Елена Янкович, Виктория Азаренко, Каролин Возняцки, Вера Звонарева и Мария Шарапова.

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В статье: теннис Серена Уильямс Олимпийские игры
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