Свитолина проигрывает Кербер в Цинциннати. ВИДЕО

Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати впервые за 5 лет проиграла экс-первой ракетке мира Анжелик Кербер (5:7, 6:2, 4:6). Матч продолжался более двух часов.

Свитолина не выиграла ни одного матча с тех пор, как в конце июля на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.

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