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Свитолина проигрывает Кербер в Цинциннати. ВИДЕО

Теннис
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Лучшие моменты матча

Свитолина проигрывает Кербер в Цинциннати. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати впервые за 5 лет проиграла экс-первой ракетке мира Анжелик Кербер (5:7, 6:2, 4:6). Матч продолжался более двух часов.

Свитолина не выиграла ни одного матча с тех пор, как в конце июля на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.

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В статье: Элина Свитолина Анжелик Кербер
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Комментарии (1)
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kravaserega (Kyiv)
19.08.2021 в 09:51
Свитолина, как всегда в последние годы, не стабильна, странно, что она до сих пор в топ 10
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