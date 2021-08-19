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Свитолина проигрывает Кербер в Цинциннати. ВИДЕО
Лучшие моменты матча
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина во втором раунде турнира WTA 1000 в Цинциннати впервые за 5 лет проиграла экс-первой ракетке мира Анжелик Кербер (5:7, 6:2, 4:6). Матч продолжался более двух часов.
Свитолина не выиграла ни одного матча с тех пор, как в конце июля на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.
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Комментарии (1)
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kravaserega (Kyiv)
19.08.2021 в 09:51
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