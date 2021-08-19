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Катерина Козлова уступила во втором круге турнира в Чикаго

Теннис
(1 голосов)

Украинка не смогла обыграть представительницу России

Катерина Козлова уступила во втором круге турнира в Чикаго

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№131 WTA) уступила в 1/8 финала турнира WTA в Чикаго.

Во втором круге она проиграла представительнице России Виталии Дьяченко (№146 WTA).

Матч длился 2 часа и 16 минут. Козлова не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 10 из 15 брейкпоинтов.

Украинка уступает в личных встречах со счетом 0:2.

WTA125. Чикаго. Одиночный разряд. Второй круг

Катерина Козлова (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 5:7, 6:1, 4:6

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В статье: Катерина Козлова
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Источник:
Tribuna

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