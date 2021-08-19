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Катерина Козлова уступила во втором круге турнира в Чикаго
Украинка не смогла обыграть представительницу России
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№131 WTA) уступила в 1/8 финала турнира WTA в Чикаго.
Во втором круге она проиграла представительнице России Виталии Дьяченко (№146 WTA).
Матч длился 2 часа и 16 минут. Козлова не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 10 из 15 брейкпоинтов.
Украинка уступает в личных встречах со счетом 0:2.
WTA125. Чикаго. Одиночный разряд. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Виталия Дьяченко (Россия) – 5:7, 6:1, 4:6
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