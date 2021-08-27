Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина за 56 минут оформила путевку в полуфинал турнира в Чикаго
Крупнейшая победа украинки в сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA 250 в Чикаго в двух сетах разбила именитую француженку Кристину Младенович (6:1, 6:0).
Свитолина реализовала 5 из 8 брейк-поинтов, а на своей подаче не допустила ни одного критического момента.
Также в активе Элины 4 эйса и 89% выигранных мячей с первой подачи (24 из 27).
Свитолина впервые за четыре месяца вышла в полуфинал турнира WTA, где ее ждет матч с 59-й ракеткой мира из Швеции Ребеккой Петерсон.
Матч 1/4 финала в Чикаго между Мартой Костюк и Варварой Грачевой был прерван в концовке второго сета (7:6, 3:5).
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Заря попала во вторую корзину Лиги конференций. Жеребьевка уже сегодня
- Таблица коэффициентов УЕФА. В погоне за Россией и Шотландией
- Почти единогласно – обречены. Журналисты UA-Футбол оценили шансы Динамо в группе Лиги чемпионов
- Костюк пробилась в четвертьфинал в Чикаго
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО