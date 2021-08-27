Свитолина за 56 минут оформила путевку в полуфинал турнира в Чикаго

Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA 250 в Чикаго в двух сетах разбила именитую француженку Кристину Младенович (6:1, 6:0).

Свитолина реализовала 5 из 8 брейк-поинтов, а на своей подаче не допустила ни одного критического момента.

Также в активе Элины 4 эйса и 89% выигранных мячей с первой подачи (24 из 27).

Свитолина впервые за четыре месяца вышла в полуфинал турнира WTA, где ее ждет матч с 59-й ракеткой мира из Швеции Ребеккой Петерсон.

Матч 1/4 финала в Чикаго между Мартой Костюк и Варварой Грачевой был прерван в концовке второго сета (7:6, 3:5).

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