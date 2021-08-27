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Как Свитолина разбила француженку в Чикаго. ВИДЕО
Так уверенно в этом сезоне украинка еще не играла
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в 1/4 финала турнира WTA 250 в Чикаго всего за 56 минут разобралась с бывшей десятой ракеткой мира Кристиной Младенович (6:1, 6:0).
Следующей соперницей украинки в Чикаго станет шведка Ребекка Петерсон.
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