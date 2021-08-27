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Джокович на старте US Open сыграет с теннисистом из квалификации

Теннис
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Джокович на старте US Open сыграет с теннисистом из квалификации

Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович стартует на Открытом чемпионате США матчем с победителем квалификации или лаки-лузером.

На пути к четвертьфиналу лидер посева может встретиться с Давидом Гоффеном, Алексом Де Минауром, Асланом Карацевым или Кеи Нисикори.

Потенциальным соперником Джоковича по 1/4 финала является шестой сеяный Маттео Берреттини, которого серб в этом году обыграл в финале Уимблдона.

Джокович в случае победы на US Open станет рекордсменом мирового тенниса по количеству выигранных Шлемов, а также соберет календарный Большой шлем.

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября.

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В статье: Новак Джокович US Open-2021
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