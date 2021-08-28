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Элина Свитолина: Думаю, что мой бойцовский дух помог мне пройти дальше
Комментарий украинки
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) прокомментировала
"Это точно был очень тяжелый матч, очень тяжелые условия были. Я очень довольна, что завершила игру в свою пользу. Это всегда невероятные чувства, когда побеждаешь в такой борьбе.
Думаю, что мой бойцовский дух помог мне пройти дальше. Просто проигрывать сет, проигрывать его на тай-брейке, когда я была так близка к завершению матча.
Перед решающей партией я постаралась перезагрузиться, использовать эту 10-минутную паузу, чтобы немного помедитировать и заново собраться" - сказала она.
Напомним, что финальный матч турнира украинка проведет против французской спортсменки Элиз Корне (WTA №68). Начало встречи сегодня, в 22:00 по киевскому времени.
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