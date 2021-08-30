Сегодня в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США

Сегодня, 30 августа, в Нью-Йорке стартуют матчи основной сетки US Open-2021 – четвертого и последнего в сезоне турнира серии Большого шлема. За две недели лучшие теннисисты мира разыграют призовой фонд в размере 57,5 миллиона долларов.

Открытый чемпионат США уже вошел в историю, ведь впервые с 1997 года на турнире Большого шлема не будет никого из четверки в составе Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Серены и Винус Уильямс.

Главной интригой US Open является погоня Новака Джоковича за календарным Шлемом. Серб может стать первым теннисистом после Рода Лэйвера с четырьмя мэйджорами за сезон.

Что касается Украины, то на US Open сыграют Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в прямом эфире покажут телеканалы Eurosport 1/2.

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