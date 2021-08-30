Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США
Финальный Шлем сезона
Сегодня, 30 августа, в Нью-Йорке стартуют матчи основной сетки US Open-2021 – четвертого и последнего в сезоне турнира серии Большого шлема. За две недели лучшие теннисисты мира разыграют призовой фонд в размере 57,5 миллиона долларов.
Открытый чемпионат США уже вошел в историю, ведь впервые с 1997 года на турнире Большого шлема не будет никого из четверки в составе Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Серены и Винус Уильямс.
Главной интригой US Open является погоня Новака Джоковича за календарным Шлемом. Серб может стать первым теннисистом после Рода Лэйвера с четырьмя мэйджорами за сезон.
Что касается Украины, то на US Open сыграют Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Матчи Открытого чемпионата США по теннису в прямом эфире покажут телеканалы Eurosport 1/2.
Полная турнирная сетка мужского одиночного разряда
Полная турнирная сетка женского одиночного разряда
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем - известна причина
- Мистика. Хавбек, которого называли новым Пирло, забил такой же дебютный гол за Милан
- Серия А. Милан и Рома веселятся, Наполи вырывает победу над Дженоа
- Power Ranking WTA-тура: Барти далеко впереди, Свитолина выпала из топ-20
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО