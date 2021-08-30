Свитолина, Ястремская и Калинина в понедельник стартуют на US Open

Организаторы Открытого чемпионата США представили расписание первого соревновательного дня.

Среди украинок первой в Нью-Йорке в борьбу вступит Ангелина Калинина, которая первым запуском на корте №8 в 18:00 по Киеву сыграет с представительницей Египта Майяр Шериф.

Даяна Ястремская вторым запуском не ранее 20:00 на корте №17 сыграет с экс-первой ракеткой мира из Германии Анжелик Кербер.

По завершению матча Ястремская – Кербер на корт №17 выйдет первая ракетка страны Элина Свитолина, которая в первом круге встретится с победительницей квалификации Ребеккой Марино из Канады.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матчей Свитолиной, Ястремской и Калининой на US Open.

Полное расписание дня на US Open

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!