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Свитолина, Ястремская и Калинина в понедельник стартуют на US Open
Ждем побед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Организаторы Открытого чемпионата США представили расписание первого соревновательного дня.
Среди украинок первой в Нью-Йорке в борьбу вступит Ангелина Калинина, которая первым запуском на корте №8 в 18:00 по Киеву сыграет с представительницей Египта Майяр Шериф.
Даяна Ястремская вторым запуском не ранее 20:00 на корте №17 сыграет с экс-первой ракеткой мира из Германии Анжелик Кербер.
По завершению матча Ястремская – Кербер на корт №17 выйдет первая ракетка страны Элина Свитолина, которая в первом круге встретится с победительницей квалификации Ребеккой Марино из Канады.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матчей Свитолиной, Ястремской и Калининой на US Open.
Полное расписание дня на US Open
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