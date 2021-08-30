Украина поднялась на 9-е место по количеству титулов WTA за сезон

Минувшая неделя стала для украинских теннисисток самой успешной в сезоне.

Элина Свитолина в Чикаго на турнире WTA 250 открыла счет титулам в 2021 году, а Надежда Киченок к трофею в Санкт-Петербурге добавила победу на Chicago Women's Open, обыграв в финале парного разряда сестру Людмилу.

Еще один титул WTA Украине в Ноттингеме в июне в парном разряде принесла Людмила Киченок.

По количеству титулов в сезоне Украина теперь делит 9-е место со Словенией. Впереди США (14), Чехия (11), Австралия (9), Россия (8) и Япония (7).

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