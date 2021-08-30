Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина поднялась на 9-е место по количеству титулов WTA за сезон
Еще недавно были далеко позади
Getty Images / Global Images Ukraine
Минувшая неделя стала для украинских теннисисток самой успешной в сезоне.
Элина Свитолина в Чикаго на турнире WTA 250 открыла счет титулам в 2021 году, а Надежда Киченок к трофею в Санкт-Петербурге добавила победу на Chicago Women's Open, обыграв в финале парного разряда сестру Людмилу.
Еще один титул WTA Украине в Ноттингеме в июне в парном разряде принесла Людмила Киченок.
По количеству титулов в сезоне Украина теперь делит 9-е место со Словенией. Впереди США (14), Чехия (11), Австралия (9), Россия (8) и Япония (7).
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Шесть случаев, когда украинцы приезжали в Великобританию и сносили местных боксеров
- Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем - известна причина
- Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Свитолина снова в ТОП 5 мирового рейтинга, Костюк поднялась на одну позицию
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО