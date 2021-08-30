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Эшли Барти: 2020 год? С этого момента многое изменилось в моей жизни

Теннис
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Теннисистка рассказала, что изменилось в её жизни

Эшли Барти: 2020 год? С этого момента многое изменилось в моей жизни

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти перед Открытым чемпионатом США прокомментировала своё выступление в текущем сезоне.

"2020 год? С этого момента многое изменилось в моей жизни и в мире. Несомненно, я разочарована тем, что не смогла сыграть в прошлом году, но это было связано с различными обстоятельствами. Хорошо вновь вернуться на корты, эта неделя будет захватывающей с болельщиками на трибунах. Не могу дождаться, когда начну играть.

Конечно, будет весело и приятно снова поиграть на этих кортах. В Цинциннати на прошлой неделе, вероятно, впервые за долгое время у нас было так много людей на стадионе. Условия игры? Они не очень отличаются от Цинциннати. Да, здесь немного больше влажности. В любом случае есть детали, над которыми нужно поработать, чтобы не покинуть турнир сразу. С моей командой мы много шутили о том, что происходило за пределами кортов. Вы должны уметь наслаждаться моментом и расслабляться.

У меня наконец-то всё стало хорошо. Думаю, что в конце года мы встретимся со всей моей командой, чтобы отпраздновать этот сезон в Австралии. Это будет один из тех годов, которые я всегда буду помнить", — приводит слова Барти Tennis World USA.

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В статье: Эшли Барти
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